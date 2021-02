Lavori in viale Palmerio, senso unico di marcia fino al 27 febbraio

Il Comune di Piacenza informa che, per consentire la realizzazione di interventi di riqualificazione della pavimentazione, dalle ore 7 di oggi, lunedì 22 alle ore 20 di sabato 27 febbraio, in viale Palmerio, nel tratto compreso fra la rotonda all’incrocio con piazzale Genova e Corso Vittorio Emanuele e quella formata con viale Beverora, sono istituiti il senso unico di marcia con direzione da via Beverora verso Corso Vittorio Emanuele, il limite massimo di velocità a 10 Km/h e il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree delimitate dalla segnaletica di cantiere.