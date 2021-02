Arriva la firma sul protocollo #eorastudio, progetto per la promozione e l’accoglienza di servizi di sostegno allo studio per adolescenti e giovani della provincia di Piacenza. Un’iniziativa coordinata dal Servizio di pastorale giovanile vocazionale della Diocesi di Piacenza Bobbio e dall’Ufficio per la pastorale scolastica, che vede il coinvolgimento di Comune e Amministrazione Provinciale di Piacenza, Prefettura di Piacenza e Fondazione di Piacenza e Vigevano.

L’obiettivo, come spiegato in una conferenza la settimana scorsa, è quello di rispondere alla voglia degli studenti, nello specifico delle scuole superiori, di recuperare socialità ed eventuali lacune didattiche accumulate durante questo tempo segnato dalla pandemia. Come? Aprendo, in sicurezza, le porte di parrocchie e oratori ai giovani piacentini – a prescindere dal credo o dall’orientamento religioso – mettendo a disposizione un luogo per fare lezioni a distanza e compiti e, allo stesso tempo, dove incontrarsi e vincere la solitudine.

Come annunciato dal vescovo Adriano Cevolotto in occasione della firma del protocollo, tenutasi nella mattinata del 19 febbraio presso Palazzo Vescovile “al momento sono undici le parrocchie che hanno aderito all’iniziativa, 7 della città e 4 sparse sul resto del territorio”. A siglare il documento anche gli altri rappresentanti dei soggetti coinvolti: Patrizia Barbieri, sindaco e presidente della Provincia di Piacenza; Daniela Lupo, prefetto di Piacenza; e Massimo Toscani, presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano. “L’idea al centro di questo progetto – ha detto il prefetto – è quella di una comunità che ha a cuore i giovani e che punta a coinvolgerli, cercando di intercettare i disagi e le solitudini che stanno vivendo in questo tempo di pandemia”.

“Credo tanto nella valenza e nel contributo delle realtà parrocchiali – ha sottolineato quindi Barbieri -. I ragazzi hanno bisogno di relazioni e poi c’è anche il tema della dispersione scolastica, che preoccupa molto. I giovani sono il nostro futuro, ma guardando al presente la necessità è quella di fornire loro degli spazi e delle persone che li aiutino a superare i disagi che si stanno progressivamente acuendo da un anno a questa parte. Sempre più spesso, infatti, assistiamo ad aggregazioni di ragazzi che degenerano in maniera violenta: la firma di questo protocollo simboleggia l’impegno di una comunità che vuole dare risposte efficaci a questi episodi”.

“Come Fondazione non potevamo non esserci – le parole di Massimo Toscani -, in quanto da sempre vicini alle parrocchie e ai giovani: con questo progetto, l’ambizione è ricostruire il loro futuro, insegnandoli entusiasmo e non facendoli deprimere ulteriormente in un momento difficile come quello attuale”.

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni sul progetto #eorastudio si consiglia di consultare il sito http://www.diocesipiacenzabobbio.org/ o di scrivere alla mail dedicata eorastudiopc@gmail.com.