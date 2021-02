Limitazioni al traffico per lavori di riqualificazione della rete fognaria lungo il Corso

Per consentire l’effettuazione di lavori di riqualificazione di un tratto di rete fognaria, dalle ore 8 di lunedì 15 alle ore 24 di venerdì 26 febbraio, nel tratto di Corso Vittorio Emanuele a Piacenza compreso fra le intersezioni stradali formate da Largo Battisti e dalle vie Verdi e San Giovanni, sarà vietata la circolazione e istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla apposita segnaletica di cantiere.

Nello stesso periodo, e sempre in Corso Vittorio Emanuele, ma nel tratto compreso fra le intersezioni stradali formate dalle vie Verdi e San Giovanni e via San Siro, ove il cantiere di lavoro non insiste, è ugualmente istituito il divieto di circolazione, provvedimento dal quale sono però esclusi i residenti e i possessori di autorimessa.