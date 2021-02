Limitazioni al traffico sulle strade provinciali, le disposizioni dal 3 all’8 febbraio

Viabilità, limitazioni al traffico sulle strade provinciali.

Strada provinciale n. 6bis di Castell’Arquato, interdizione del traffico dal 6 febbraio a Vigolo Marchese, per un intervento al ponte sul Chiavenna – Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che si rende necessario un intervento di ripristino delle piastre coprigiunto di dilatazione del ponte sul torrente Chiavenna in località Vigolo Marchese, lungo la Strada Provinciale n. 6bis di Castell’Arquato. Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone l’interdizione del traffico per tutte le categorie di veicoli dalle ore 8:00 del 6 febbraio 2021 alle ore 8:00 dell’8 febbraio 2021, e comunque fino a cessate esigenze operative, lungo la Strada Provinciale n. 6bis di Castell’Arquato in corrispondenza del ponte sul torrente Chiavenna in località Vigolo Marchese.

Strada provinciale n. 654R di Val Nure, traffico a senso unico alternato fino al 5 febbraio per la ricalibratura delle cunette tra Vigolzone e Albarola – Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati lavori di ricalibratura delle cunette stradali lungo la Strada Provinciale n. 654R di Val Nure.

Per mantenere in condizioni di sicurezza la circolazione dei veicoli durante l’esecuzione dell’intervento, e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone l’istituzione della limitazione del traffico a senso unico alternato, per tutte le categorie di veicoli, dal 03.02.2021 al 05.02.2021 dalle ore 8.00 alle ore 18.00, dal km 13+900 nel centro abitato di Vigolzone al 17+500 nel centro abitato di Albarola (Comune di Vigolzone).