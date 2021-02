L’invito del volontario: “Vaccinatevi con tranquillità, solo così torneremo a una vita normale”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un volontario della Pubblica Assistenza di Travo che ha appena ricevuto il vaccino anticovid. La sua è una testimonianza sulla necessità di sconfiggere dubbi e perplessità sulla campagna di vaccinazione.

Ecco il testo

Sono Michele Bubolo, volontario della Pubblica Assistenza “Valtrebbia” di Travo e consigliere in Comune. Vorrei portare alla sua attenzione e a quella di tutti i miei concittadini la mia esperienza. Ho concluso in quanto operatore del soccorso il percorso di vaccinazione anti Covid-19. Sento spesso nel mio paese affermazioni di preoccupazione circa la validità e le possibili conseguenze negative del vaccino. Voglio rassicurare la cittadinanza sul fatto che non ho avuto alcun effetto indesiderato né alcun tipo di problema.

Come me anche gli altri militi della mia Associazione non hanno riferito nessuna vera problematica. Anzi, l’aver potuto vaccinarmi mi consente di stare in relazione in modo sereno. So bene che il problema del Covid non viene eliminato ma penso che, se tutti ci vaccineremo, avremo fatto un importante passo avanti per uscire da questa situazione di angoscia e di restrizioni personali. Per questo mi sento, all’inizio di quella che si annuncia come la più grande operazione di vaccinazione del nostro Paese, di invitare tutti ad aver fiducia nelle indicazioni dell’Autorità sanitaria e di vaccinarsi con tranquillità. Solo così potremo tornare il prima possibile a una vita “normale”.

Penso a tal proposito non solo alle conseguenze sanitarie, che certo sono le più importanti, ma anche alle ripercussioni economiche e sociali che il Covid ha generato nelle attività del paese e del mondo intero.