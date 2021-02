Lo smog non dà tregua: ottavo giorno di sforamento e proroga delle limitazioni al traffico

A seguito dell’odierno bollettino Arpae (26 febbraio), scattano anche a Piacenza le misure emergenziali per il superamento dei livelli di Pm10. Nella nostra città i livelli di Pm10 sono oltre la soglia di 50 milligrammi al metro cubo dal 18 febbraio scorso, quindi siamo arrivati all’ottavo giorno consecutivo di sforamento. Nella giornata di giovedì 25 febbraio la concentrazione di polveri fini ha toccato quota 85 milligrammi al metro cubo. Il quadro meteorologico stabile e senza ventilazione sulla pianura non aiuta la dispersione delle sostanze inquinanti.

Nel fine settimana e sino alla giornata di lunedì 1 marzo compresa, pertanto, sarà vietata la circolazione anche alle auto e ai mezzi commerciali diesel Euro 4, oltre ai veicoli che già abitualmente non possono circolare, dal lunedì al venerdì, tra le 8.30 e le 18.30: benzina sino alla tipologia Euro 2 inclusa, benzina/gpl o benzina/metano pre Euro e Euro 1, diesel sino alla categoria Euro 3 compresa, ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro e Euro 1. Ai divieti di circolazione si aggiungono, per i prossimi tre giorni, le misure riguardanti l’abbassamento delle temperature medie fino a un massimo di 19°C nelle abitazioni private e 17°C negli spazi commerciali e ricreativi, il divieto di combustione all’aperto e, in presenza di impianti alternativi, il divieto di utilizzo delle biomasse per riscaldamento domestico, in caso di classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore alle quattro stelle. E’ inoltre vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza l’adozione di tecniche ecosostenibili.

Il 28 febbraio, infine – come previsto dalla recente ordinanza regionale – torna la “domenica ecologica”, con limitazioni al traffico coincidenti con quelle emergenziali e la possibilità di viaggiare in quella data con un solo biglietto di corsa semplice su tutte le linee urbane dei bus di Seta, da mattina a sera.