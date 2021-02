Logistica a Piacenza, via alla mappatura degli appalti “Tutela legalità e leale concorrenza”

Focus sulla logistica nel tavolo di lavoro che si è tenuto oggi, 16 febbraio 2021, in videoconferenza. Presieduto dal Prefetto Daniela Lupo, ha visto la partecipazione di Itl, Inps, Inail, Ausl, Agenzia regionale per il Lavoro Parma-Piacenza, oltre a diverse Associazioni di categoria (Confindustria, Confapi e Cna) e alle Organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Ugl).

“L’incontro – fa sapere la Prefettura – ha costituito l’occasione per avviare un nuovo percorso operativo finalizzato alla mappatura, da parte di un gruppo di lavoro ristretto alle componenti istituzionali, coordinato dalla Prefettura, degli appalti relativi al mondo della logistica nella Provincia di Piacenza, con il fine di raggiungere un’intesa tra tutti gli attori del sistema per la tutela della legalità e leale concorrenza”. Nello specifico, l’auspicio è quello di dar vita ad una “nuova intesa tra tutte le componenti per la qualificazione degli appalti nei segmenti del facchinaggio, logistica e movimentazione, circoscrivendo maggiormente il Protocollo del 2012 e quello sottoscritto dall’Upi e dall’Anci con Cgil, Cisl e Uil Emilia Romagna nel 2017, alla luce anche del Protocollo regionale per una logistica più sostenibile rinnovato fino al 2025”.

Inoltre, nel corso dei lavori è emersa anche l’opportunità di promuovere alcuni interventi normativi per la prevenzione di eventuali infiltrazioni della criminalità anche organizzata nel settore della logistica e la risoluzione di alcune problematiche amministrative per l’agevolazione dei controlli da parte delle istituzioni competenti.