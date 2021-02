Anche Teatro Gioco Vita e Fondazione Teatri di Piacenza, insieme ai teatri italiani, aderiscono all’iniziativa “Facciamo luce sul teatro!”.

Lunedì 22 febbraio dalle ore 19 e 30 alle ore 21 e 30 luci accese e porte aperte al Teatro Filodrammatici, accogliendo l’appello che UNITA – Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo – rivolge a tutte le donne e gli uomini che dirigono i teatri italiani, da quelli più piccoli fino ai grandi teatri nazionali. Nel rispetto di tutte le norme, per tornare a parlare di teatro come motore della vita di una comunità.

Per info sull’iniziativa nazionale: https://www.associazioneunita.it/facciamo-luce-sul-teatro/

Il teatro senza pubblico non può esistere. Anche la Fondazione Teatri di Piacenza aderisce alla campagna nazionale “Facciamo luce sul teatro!” promossa da Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo (Unita): il Teatro Municipale sarà illuminato, lunedì 22 febbraio dalle ore 19 e 30 alle ore 21 e 30, per sensibilizzare sulla difficile situazione dei palcoscenici ancora chiusi agli spettatori, a un anno dall’inizio della pandemia e dai primi provvedimenti governativi che disposero la chiusura dei teatri su tutto il territorio nazionale.

Sui canali social della Fondazione Teatri di Piacenza, sarà possibile per chi lo desidera lasciare un commento, oppure fotografare il teatro illuminato e esprimere pensieri di auspicio o speranza, per far sentire la vicinanza degli spettatori nonostante il lungo periodo di assenza dalle sale dei teatri.

Un’iniziativa analoga è stata organizzata dai Manicomics Teatro, nel loro Spazio in via Scalabrini.