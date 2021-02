Lutto per il sindaco Barbieri, muore nel Cuneese il nipote Filippo Calandri

Lutto per il sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri e per la marito Pierpaolo Beluzzi, per la scomparsa del nipote Filippo Calandri di 23 anni, travolto da una slavina sulle Alpi Cuneesi.

Il giovane è deceduto nella notte all’ospedale Santa Croce di Cuneo, dove era stato ricoverato dopo l’incidente. Il tenente Calandri, originario di Bologna, era allievo della Scuola di Applicazione dell’Esercito a Torino.

Nella giornata di domenica è stato travolto da un grosso cumulo di neve, mentre insieme a un collega di Bernezzo stava risalendo il percorso che da frazione Chialvetta di Acceglio conduce al passo della Gardetta, a una quota di 2.250 metri.

Sono subito scattati i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Al sindaco Barbieri e ai suoi familiari va il cordoglio della nostra redazione.