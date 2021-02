Malore in strada, salvato dalla polizia locale con il defibrillatore

Colto da malore in strada, viene salvato grazie al provvidenziale intervento di una pattuglia della polizia locale.

E’ accaduto nel pomeriggio del 2 febbraio in via Buozzi a Piacenza. Gli agenti, impegnati nei rilievi di un incidente stradale, hanno prestato soccorso al cittadino che si trovava nelle immediate vicinanze e si è improvvisamente sentito male. Al momento dell’intervento la persona non respirava ed era priva di sensi: in attesa del 118, gli agenti hanno attivato immediatamente le tecniche di primo soccorso mediante l’utilizzo del defibrillatore e del massaggio cardiaco. Un intervento tempestivo grazie al quale il cittadino ha ripreso gradualmente il respiro e lo stato di coscienza ed è stato in seguito affidato al personale del 118, sopraggiunto dopo poco tempo, per il prosieguo delle cure e il trasporto in ospedale.

“Un plauso e un sentito ringraziamento – dichiarano l’assessore alla Sicurezza urbana, Luca Zandonella e il Comandante della Polizia Locale, Giorgio Benvenuti – va ai componenti della pattuglia intervenuti con prontezza, competenza e professionalità, applicando sul campo le tecniche di primo soccorso apprese durante i periodici corsi di formazione e di aggiornamento cui, a turno, partecipano tutti gli agenti e gli ufficiali della Polizia Locale”.