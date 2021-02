Maltempo in arrivo, allerta per temporali e forte vento. Fiumi osservati speciali

Maltempo in arrivo a Piacenza, tra temporali, vento e fiumi ingrossati.

La Protezione Civile Emilia Romagna ha lanciato un’allerta gialla per la nostra provincia, con validità per tutta la giornata di mercoledì 10 febbraio. Si prevedono – avvisa il bollettino della Protezione Civile – sulle aree appenniniche centro-occidentali condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche di moderata e forte intensità. Successivamente anche il resto del territorio sarà interessato da precipitazioni deboli e irregolari, che sulle aree appenniniche orientali potranno essere a carattere di rovescio o di temporale. Nel corso della giornata si prevede anche un’intensificazione della ventilazione (valori compresi tra 62 e 88 km/h) sulle aree appenniniche. I fenomeni saranno in esaurimento nelle ore serali.

Per il territorio piacentino, l’allerta riguarda le piene dei fiumi su tutto il territorio provinciale – dalle aree appenniniche fino alla pianura – con attenzione anche a possibili fenomeni franosi nell’area della montagna piacentino-parmense. L’allerta per temporali e vento interessa invece sia la montagna che l’alta collina.

L’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, in stretto raccordo con Arpae E-R, seguirà l’evoluzione della situazione; si consiglia di consultare l’Allerta e gli scenari di riferimento sulla piattaforma web: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.