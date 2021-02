Manutenzione acquedotto, Rottofreno senza acqua dalle 14 alle 16 di martedì

Manutenzione programmata in vista per la rete idrica di Rottofreno. Martedì prossimo 16 febbraio, dalle ore 14 alle ore 16, verranno effettuati lavori sull’acquedotto, necessari all’efficientamento della rete di distribuzione, che prevedono la pulizia e la sostituzione di alcuni componenti ammalorati.

Per consentire l’effettuazione dell’intervento, dalle 14 alle 16 verrà sospesa l’erogazione dell’acqua nel Capoluogo e in tutta la zona compresa tra via Belvedere (strada che conduce a Santimento) e strada Cantacucco, tra cui le loc. Colombarola, Camposanto, Caserma, frazione Centora e nelle aree limitrofe a quelle indicate.

Una volta terminati i lavori e ripresa l’erogazione, saranno attuate le operazioni di spurgo per pulire le tubature e rimuovere gli eventuali depositi; pertanto si potrebbe verificare una leggera torbidità dell’acqua fino alla completa pulizia della rete.

Durante i lavori gli impianti dovranno essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere rispristinata in qualsiasi momento. Per eventuali problematiche che potrebbero verificarsi dopo gli orari indicati, è attivo il numero verde Ireti 800 038 038.