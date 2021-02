Messa in ricordo del prof Paraboschi, a cinque anni dalla morte

Una Santa Messa in ricordo del professor Luigi Paraboschi, nel quinto anno della sua morte, sarà celebrata martedì 2 marzo alle ore 18 e 30 nella Basilica di Santa Maria di Campagna.

Insegnante, dirigente scolastico in diversi Comuni della nostra provincia fra cui la Scuola media Dante-Carducci, è stato autore di testi dedicati al dialetto, grazie alla collaborazione con la Famiglia Piasinteina di cui è stato docente per tanti anni del Corso di dialetto, oggi Scuola di dialetto Luigi Paraboschi (sospesa causa Covid ma che riprenderà appena sarà consentito), che ha come docenti due suoi allievi: Andrea Bergonzi e Cesare Ometti. Autore del “Prontuario ortografico piacentino” (edito dalla Banca di Piacenza) con Andrea Bergonzi “par léss e scriv bein al piasintein” : una guida utile per scrivere coerentemente i dialetti di Piacenza e provincia, dal testo poetico al commento su Facebook.

Paraboschi è stato inoltre l’inventore della rivista piacentina L’Urtiga, diretta dal giornalista Ippolito Negri.