Michele Serra al Gioia “Nell’era del web la selezione dei contenuti è fondamentale”

“L’informazione? Che oggi sia profondamente cambiata non ci sono dubbi. In piena crisi molti mezzi di comunicazione tradizionali, giornali cartacei in testa, ma anche televisione. Tiene invece molto bene il libro, che di ricarica e connessione non ha bisogno e in poche pagine può discoprire un mondo. E pure la radio fa registrare un aumento di ascolti. L’on-line? Beh, quella è stata una rivoluzione straordinaria, sempre più pervasiva per tutti, soprattutto per i giovani che ci sono nati in mezzo: con un click si può andare ovunque, con uno smartphone ognuno si porta in tasca il mondo e la tentazione della velocità diventa quasi irresistibile”.

Questa la panoramica a volo d’uccello sul presente che il giornalista di Repubblica e L’Espresso Michele Serra ha tracciato il 12 febbraio agli studenti del Liceo Gioia di Piacenza, redattori del giornalino scolastico “L’Acuto”. Inizio dell’incontro ampio e spaziante “Giovani, diritti e informazione”, all’interno della rassegna “Diritti e doveri in tempo di pandemia” promossa nell’ambito del progetto “ConCittadini” dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

“Sarà per la rivoluzione del web che tra i redattori de L’Acuto degli ultimi cinque anni non c’è più nessuno che legge giornali tradizionali – ha fatto notare la docente Annalisa Trabacchi, in dialogo con Serra insieme agli studenti-redattori di viale Risorgimento -, o forse perché i giornali non sanno più parlare ai giovani?”

Entrambe le motivazioni concorrono secondo il papà di “Cuore”, il quale però nel suo excursus tra giornalismo vecchio e nuovo, giovani generazioni e responsabilità dell’informazione, mette seriamente in guardia dalla tendenza oggi dominante di “acquisire il più possibile nel più breve tempo possibile: una prassi – spiega – figlia di quel falso mito della cultura liquida incoronato dal web come vincente, che si illude di poter far coincidere la quantità con la qualità”,

“Ma siamo sicuri che accedere velocemente ad ogni notizia significhi davvero sapere di più? – continua Serra -.Quantità e qualità non sono la stessa cosa. Se mi dicessero che tra 10 anni scompariranno tutti i giornali cartacei e ci si informerà solo on line, non mi spaventerebbe il cambiamento di mezzi comunicativi: si può fare buona informazione anche on- line, con articoli e giornali approfonditi – pensiamo a Il Post o a Linkiesta – ma se informarsi in Rete vuol dire confezionare una poltiglia di notizie frammentarie, di titoli appena carpiti e mal metabolizzati, allora qualcosa non funziona: la quantità soffoca decisamente qualità e complessità dell’informazione”.

E come antidoto alla caotica sovrabbondanza del web raccomanda rigorose operazioni di “selezione dei contenuti e di verifica delle fonti. Strategie – ha sottolineato il giornalista di Repubblica – che erano già responsabilità dell’informazione analogica, ma diventano tanto più complicate quanto più necessarie di fronte ai miliardi di notizie che circolano in Rete al secondo: in un universo digitale che pone l’utente in posizione decisamente orizzontale rispetto alla fruizione delle informazioni (chiunque può improvvisarsi cronista scattando una foto con il cellulare al momento giusto nel luogo opportuno) e proprio per questo lo responsabilizza in misura molto maggiore”.

Parla quindi della necessità di “nuove competenze”, per creare “un filtro di autorevolezza” nella marea del web. “I ‘debunker’ o confutatori di fake news ci sono già – dice-, ma siamo solo all’inizio. Serviranno anche sul web nuovi corpi intermedi, che secondo una logica non troppo diversa dai partiti di una volta e dai giornali che li rappresentavano, selezionino le notizie da diversi punti di vista e ne verifichino le fonti, instaurando un rapporto di fiducia con il lettore. L’etica del giornalista non cambia – continua-, è solo più difficile da mettere in pratica: e chi in futuro vorrà fare giornalismo sul web dovrà pensare di adottare rigidi criteri selettivi: solo così, facendo fatica e non a colpi di like, potrete davvero acquisire autorevolezza e riuscire a tenere in mano il mondo. Il Post, che ho citato prima, è già sulla buona strada” ha fatto notare Serra.

Poi uno sguardo al sensazionalismo tipico dei giornali di oggi, sia cartacei che digitali: la ricerca dei titoloni, tanto in cronaca quanto in politica, alla cura della parola e alla forma del linguaggio andate progressivamente deteriorandosi: secondo Serra sempre parte di quel processo che sacrifica la qualità a favore dell’immediatezza, creando effetti “coloriti, che spesso non corrispondono alla realtà della notizia.

“In fondo lo stesso meccanismo commerciale e semplificante per cui i giornali hanno abolito il correttore di bozze – ricorda con nostalgia lo scrittore -, una figura decisiva che non solo correggeva l’ ortografia, ma faceva notare le incongruenze del testo, avendo per compito di rileggere l’intero giornale prima della messa in stampa”.

Tra mondo di ieri e rivoluzione di oggi, rischi, opportunità e scenari ancora da scoprire, alla fine non poteva non emergere la passione di chi giornalista lo è da 44 anni “fin da quando a 22 ha ricevuto una lettera di lode dal giornale a cui aveva mandato l’articolo e sono quasi svenuto per l’emozione – racconta Michele Serra -. Quello del giornalista resta un mestiere meraviglioso, oggi difficile, mal pagato, ma rimane la magia di condividere con gli altri il proprio sapere, la propria esperienza”.