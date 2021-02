Minari nuovo coordinatore di FI a Fiorenzuola “Rafforzare la nostra presenza in vista delle elezioni”

Avvicendamento a Fiorenzuola per Forza Italia: Daniele Razza lascia il ruolo di coordinatore che verrà ricoperto da Marcello Minari.

“Da Gennaio 2016 ho avuto l’onore di fare il coordinatore qui a Fiorenzuola, dove risiedo ormai da diversi anni – afferma il coordinatore uscente Daniele Razza – ed ero stato designato a ridosso delle precedenti elezioni comunali che poi videro la vittoria del candidato sindaco Romeo Gandolfi sostenuto dalle forze di centrodestra. Una vittoria storica per Forza Italia che si sedette per la prima volta tra i banchi della maggioranza e nella giunta con ruoli importanti. Voglio ringraziare chi mi ha scelto perchè la ritengo ancora oggi un’esperienza positiva”.

“Da allora Forza Italia ha avuto momenti altalenanti ma ultimamente i sondaggi indicano una ripresa, dovuta probabilmente al fatto che le persone vedono nel partito la vera forza moderata e liberale che, insieme agli partiti del centrodestra, governa in Provincia, nei suoi comuni più popolati e nella maggior parte delle regioni italiane. Ricordo piacevolmente il ‘Comitato per il NO – Fiorenzuola d’Arda’, che venne costituito nel 2016 per il referendum che si tenne il 4 dicembre dello stesso anno con la vittoria netta del no, tutti i banchetti che in questi anni sono stati organizzati e le serate e gli incontri, sempre molto partecipati, che hanno avuto come ospiti politici e amministratori di vari enti”.

“Sono entrato – prosegue – in un gruppo storico con il quale ci trovavamo, prima dell’avvento del covid, in modo frequente per dibattere di tutte le questioni politiche, nazionali e locali. Sono stato riconfermato dai successivi referenti provinciali e con Gabriele Girometta, attuale commissario, ho accettato di mettermi a disposizione e curare la parte comunicativa del partito entrando nel direttivo provinciale. Oltre a questo nuovo incarico, per ragioni professionali e personali, unitamente a quelle associative (come presidente del ‘Sentiero del Tidone’ e nel direttivo della ‘Strada dei Mulini’, due associazioni con sede in Valtidone), non riesco a dedicare ulteriore tempo a Forza Italia a livello locale, soprattutto in vista dell’appuntamento elettorale che si dovrebbe svolgere quest’anno. Rimango a disposizione del nuovo coordinatore e ringrazio chi, in questi anni, mi ha aiutato e mi ha sostenuto nel ruolo che ho svolto. Ritengo che la coerenza politica, iniziata per me nel 2009 quando divenni amministratore comunale a Nibbiano e coordinatore locale del ‘Popolo della Libertà’, e il confronto continuo con la gente sia la base vera per qualunque tipo di sviluppo, nel rispetto dei ruoli e delle persone”.

“In veste di Commissario Provinciale – dichiara Gabriele Girometta – ringrazio Daniele Razza per l’ottimo lavoro svolto a Fiorenzuola in veste di coordinatore comunale, ma io stesso ho ritenuto lui la persona più adatta per ricoprire il ruolo di addetto stampa di Forza Italia Piacenza. Al tempo stesso auguro i migliori successi a Marcello Minari. Con lui intendiamo rafforzare il ruolo di Forza Italia all’interno della Giunta Gandolfi dove insieme all’altra azzurra e vice sindaco Paola Pizzelli potrà continuare a ben governare e supportare il Sindaco Romeo Gandolfi auspicando una riconferma di tutta l’amministrazione uscente di centrodestra alle imminenti elezioni”.