Monte Carevolo, escursionista scivola sul ghiaccio: soccorsi in azione

Nel primo pomeriggio di domenica 14 febbraio disavventura ad alta quota per un’escursionista, scivolato sul ghiaccio mentre si trovava sulla vetta del Monte Carevolo (Ferriere) e rimasto ferito.

Dalle prime sommarie informazioni raccolte, la persona rimasta ferita sarebbe stata in compagnia di un amico quando improvvisamente sarebbe scivolata finendo in una scarpata. Si tratta di un uomo che si troverebbe in una zona particolarmente impervia e per questo è stato disposto di far alzare in volo l’elisoccorso dotato di verricello proveniente da Pavullo nel Frignano (Modena), in grado di recuperare il ferito rimanendo in hovering.

Per soccorrere l’escursionista è entrata in azione anche una squadra del Soccorso Alpino della Stazione Monte Alfeo. Si stanno dirigendo sul posto, inoltre, i soccorsi sanitari con l’ambulanza della Croce Azzurra di Ferriere e l’auto infermieristica del 118 della postazione di Farini.

Dalla Caserma del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Strada Valnure sono partite due squadre con gli specialisti del Nucleo Saf (esperti in tecniche speleo alpino fluviali).

