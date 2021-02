Nel ricordo di Alessandro Repetti, i mezzofondisti dell’Atletica Piacenza in evidenza a Reggio Emilia

Domenica 7 febbraio 2021 si è tenuta la prima fase dei Campionati di Società regionale Assoluti a Reggio Emilia. L’Atletica Piacenza era presente con i suoi migliori mezzofondisti, guidati dal tecnico Gabriella Rondoni e accompagnati dal presidente Fabrizio Dallavalle.

I migliori risultati di giornata sono arrivati dalla gara dei 4km Allieve: su questa distanza, Allegra Santelli è giunta sesta con il crono di 16’13”, seguita dalla compagna Monia Harbi, nona in 16’22”. Ottimo risultato sul percorso da 10km Assoluti per Giovanni Tuzzi, diciottesimo con il tempo di 32’34”, seguito dal compagno di squadra Elia Rebecchi, venticinquesimo in 33’02”. Sono giunti rispettivamente diciassettesimo e ventunesimo Giulio Bianchi e Samuele Romersi, che hanno corso i 6 km in 22’31” e 23’42”. Buonissima prova anche per la Junior Mia Albasi, dodicesima in 17”56 sui 4 km.

“Purtroppo – il commento a margine delle gare dell’Atletica Piacenza -, la gioia della competizione e dei risultati ottenuti è rimasta offuscata: la recente scomparsa di Alessandro Repetti, allenatore della squadra Piacenza Triathlon con cui l’Atletica Piacenza ha una lunga storia di collaborazione, ha profondamente scosso l’ambiente biancorosso. Tutti gli atleti dell’Atletica Piacenza hanno pertanto gareggiato con la coccarda nera in segno di lutto e rispetto, commosso addio ad un grande tecnico che mancherà molto allo sport piacentino”.