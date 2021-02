Nidi aperti, dal 15 febbraio al via le prenotazioni per visitare le strutture comunali

In vista del tradizionale appuntamento con la giornata dei Nidi Aperti, occasione per visitare le strutture comunali e convenzionate – oltre al servizio Edugate – prima di presentare le domande di iscrizione ai nidi d’infanzia, sarà possibile prenotare il proprio appuntamento a partire da lunedì 15 febbraio.

Nel rispetto delle normative vigenti a seguito dell’emergenza sanitaria – sottolinea il Comune di Piacenza -, sarà infatti consentito un numero limitato di accessi per ogni plesso, ammettendo un solo nucleo familiare per volta in base a turni prestabiliti e con uso obbligatorio della mascherina. Per i nidi comunali e il polo Edugate di via Sbolli, occorre contattare lo 0523-492551 il lunedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17, il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12. Per quanto concerne le strutture convenzionate, l’appuntamento va concordato direttamente con i singoli asili.

Questi i recapiti:

Affa la Giraffa: 0523-756677

Casa Morgana e Casa Turchina:349 0027683 – 0523-315810

Il nido del Facsal: 3450142068

Il nido Farnesiana: 3342769524

Il Piccolo Nido: 3662082136 preferibilmente dalle 14 alle 18

Lilliput: 3346878076

Marco Polo: 05231613089

Mirra: 0523-490996 dalle 8.30 alle 13.00

L’Oasi di via Ottolenghi: 3703289854

S.Eufemia: 3450142068

Il nido part-time in appalto, Il Giardino di Alice, può essere contattato al 3440403282.

Sul sito www.comune.piacenza.it, nella pagina dedicata ai nidi d’infanzia per la fascia d’età 0-3 anni, saranno disponibili nelle prossime settimane alcuni video che consentiranno visite virtuali delle strutture.