“Non solo multe, noi punto di riferimento per i cittadini. In aumento casi di violenza in famiglia”

Presentazione del bilancio del 2020 per la polizia locale dell’Unione Valnure Valchero nelle sede comunale di Vigolzone, alla presenza del comandante Paolo Giovannini e del sindaco Gianluca Argellati.

“In quest’anno si è capito ancora di più il ruolo della polizia locale – ha detto Argellati – che non è mera attività repressiva, ma vicinanza e supporto al cittadino. Importante è stata anche l’attività di protezione civile del gruppo Vega, soprattutto nei mesi di marzo e aprile, con le varie iniziative di supporto della popolazione”

Dodici mesi condizionati dalla crisi sanitaria del Covid con 25mila e 200 ore di attività complessive svolte (6,26% in meno rispetto all’anno 2019) e 1385 violazioni del codice della strada. I comuni dell’Unione possono contare anche su una solida rete di comunità di vicinato e gruppi social a supporto degli agenti sul territorio. Hanno portato conforto e ristoro, oltre a mascherine e dispositivi di protezione individuale”.

“Il 20% della nostra attività è stata dedicata alla prevenzione e al controllo della pandemia – ha detto Giovannini -, non solo in attività di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nei Dpcm, ma anche nel fornire informazioni ai cittadini. Abbiamo ricevuto migliaia di informazioni, il personale veniva fermato in strada per chiedere chiarimenti da cittadini e esercenti”. Sono in aumento anche i casi di violenza in famiglia. “Situazioni latenti da tempo, seguite dai servizi sociali. Noi dobbiamo occuparcene – ha detto Giovannini – affinché non esplodano”.

Nel dettaglio le ore che la polizia locale ha dedicato al Pronto Intervento e Sicurezza Stradale:

2.431 ore dedicate ai controlli stradali del territorio

2.000 ore dedicate al rilievo di 62 incidenti stradali

523 ore dedicate ai controlli stradali con strumentazioni

238 servizi per controlli circolazione stradale con strumentazioni

4.120 veicoli controllati e 5.312 persone controllate per COVID-19

Nel corso dell’anno sono stati gestiti 62 incidenti stradali.

La sezione di Polizia Giudiziaria e investigativa ha dedicato 3mila ore alla prevenzione dei reati predatori con questo bilancio:

18 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria;

27 comunicazione notizie di reato;

13 comunicazioni attività di indagine;

27 denunce querele assunte dall’Ufficio Polizia Giudiziaria;

12 attività di indagine delegate di Polizia Giudiziaria da Procura della

Repubblica e da altre Forze dell’Ordine;

108 notifiche di atti penali eseguite;

3 sequestri penali eseguiti;

una denuncia per codice rosso.

Nel corso dell’anno 2020 sono state complessivamente accertate 1.385 violazioni alle norme del Codice della Strada sul territorio dell’Unione Valnure Valchero.

Sono 9 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo

2 patenti di guida ritirate per scadenza di validità, stato

d’ebrezza, norme di comportamento.

2 patenti di guida mai conseguite

2.076 punti patente decurtati

9 sequestri per mancata copertura assicurativa veicoli

6 verbali di accertamento mancato rispetto regolamenti e ordinanze comunali.

Riguardo all’emergenza Covid ecco i numeri delle attività di prevenzione e controllo:

n. 5040 controlli stradali, controlli attività commerciali, assembramenti, verifiche autodichiarazioni

n. 2900 richieste telefoniche di informazioni sulle normative Covid

N. 378 posti di controllo per verifica spostamenti COVID-19

N. 20 verbali di accertamento

n. 6 verbali accertamento ad attività commerciali che hanno determinato chiusure dei locali da parte della Prefettura

n. 4 persone deferite all’autorità giudiziaria per circolazione in periodo di quarantena.

Le guardie di Fare Ambiente nei Comuni di San Giorgio P.no, Carpaneto P.no, Gropparello hanno svolto attività in convenzione, per il recupero degli animali vaganti con conferimento ai canili convenzionati.

Sono stati recuperati 20 cani; alcuni sono stati conferiti ai canili di riferimento mentre altri, la maggior parte, sono stati restituiti ai proprietari entro poco, grazie all’accesso in anagrafe canina ed al microchip di registrazione degli animali.

L’Unione Valnure Valchero ha implementato la rete di videosorveglianza a protezione del proprio territorio: grazie alla videosorveglianza ed all’attività investigativa, sono stati rintracciati conducenti che hanno danneggiato segnaletica ed infrastrutture stradali per un totale di 39mila e 400 euro, che si erano allontanati senza fornire i dati identificativi e la relativa copertura assicurativa.

Gruppi di vicinato e Social

La Polizia Locale si sta occupando della formazione di gruppi e ha predisposto filmati didattici che sono stati trasmessi alla popolazione. Nei Comuni dell’Unione si sono costituiti 88 gruppi così suddivisi all’interno del territorio dalla Valnure e Valchero:

Carpaneto P.no: 31 gruppi

(di cui n.1 riservato a commercianti)

dal quale si sono ricevute:

– n.932 segnalazioni

– n.258 targhe sospette

– n.113 persone sospette

– n.421 messaggi informazione COVID e indicazioni DPCM

– n.124 prevenzione reati predatori

– n.15 attività d’indagine andate a buon fine grazie alle segnalazioni

– n.1 segnalazione per stalking

Gropparello: 2 gruppi

dal quale si sono ricevute:

– n.64 segnalazioni

– n.15 targhe sospette

– n.4 persone sospette

– n.12 messaggi informazione COVID e indicazioni DPCM

– n.18 prevenzione reati predatori

– n.15 attività d’indagine andate a buon fine grazie alle segnalazioni

Podenzano: 18 gruppi

(di cui n.1 riservato a commercianti)

dal quale si sono ricevute:

– n.1161 segnalazioni

– n.283 targhe sospette

– n.112 persone sospette

– n.480 messaggi informazione COVID e indicazioni DPCM

– n.186 prevenzione reati predatori

– n.99 attività d’indagine andate a buon fine grazie alle segnalazioni

– n.1 segnalazione per maltrattamenti familiari

San Giorgio P.no: 15 gruppi

(di cui n.1 riservato a commercianti)

dal quale si sono ricevute:

– n.761 segnalazioni

– n.127 targhe sospette

– n.85 persone sospette

– n.364 messaggi informazione COVID e indicazioni DPCM

– n.36 prevenzione reati predatori

– n.28 attività d’indagine andate a buon fine grazie alle segnalazioni

– n.121 segnalazione al Comune

Vigolzone: 22 gruppi

dal quale si sono ricevute:

– n.898 segnalazioni

– n.220 targhe sospette

– n.152 persone sospette

– n.413 messaggi informazione COVID e indicazioni DPCM

– n.45 prevenzione reati predatori

– n.68 attività d’indagine andate a buon fine grazie alle segnalazioni

Il 2020 è stato contraddistinto per l’emergenza Covid-19; i gruppi di vicinato hanno svolto un ruolo importante nei Comuni, dove gli Amministratori attraverso la rete, hanno portato ai cittadini le informazioni sulla pandemia ed hanno fornito le indicazioni sull’evolversi della situazione sanitaria. La rete del vicinato si è contraddistinta anche per le informazioni fornite alla Polizia Locale nel contesto sociale, nel quale, forti della conoscenza della zona di residenza, hanno potuto evidenziare situazioni di disagio o altro che sono state seguite dai Comuni.

Nel 2020 sono stati trasmessi 46 segnalazioni di pericolo ed informazione, nel social “Twitter” per informazioni a vario titolo sulla sicurezza.