Nuoto pinnato, ritorno in vasca con tante medaglie e piazzamenti per la Calypso Piacenza

E’ ripartita la stagione del nuoto pinnato regionale. La prima tappa, che ha visto la partecipazione di 15 società, si è svolta a Ravenna con la Calypso Piacenza che ha ottenuto risultati prestigiosi gareggiando con gli atleti Esordienti e Master.

Nella categoria Esordienti hanno partecipato i piacentini Pietro Zanelli, bronzo nei 100 pinne, Christel Chiapponi, argento nei 50 monopinna e Bice Cavallini che con ottimi tempi giunge ai piedi del podio. Nella categoria master i piacentini che hanno gareggiato sono Claudio Bonelli, bronzo nei 50 e 200 pinne under 50M, Katia Pellini, oro nei 200 e argento nei 50 pinne over 50, Stefano Bazzani, bronzo nei 200 pinne over 50, Giorgia La Monaca e Corrado Astrua, che alla prima gara hanno rotto il ghiaccio con buone prestazioni.

“Ottime le prestazioni per tutti gli atleti partecipanti, considerando anche la lunga assenza dalle gare – ha commentato l’allenatore della Calypso Jonathan Alario -. Abbiamo un bel gruppo promettente di bambini della categoria esordienti e un gruppo master solido che si sta allenando con grande passione”.