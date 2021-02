Nuova allerta meteo, domani torna la neve a Piacenza

Nuova allerta meteo, diffusa dalla Regione Emilia Romagna, per neve.

L’avviso, di colore giallo, è in vigore per tutta la giornata di venerdì 12 febbraio, quando – si legge – l’ingresso di una perturbazione associata alla irruzione di aria fredda da nord-est porterà un peggioramento con precipitazioni nevose in mattinata sui rilievi centro-occidentali, in estensione nel pomeriggio-sera su tutta la regione. Un sottile manto nevoso coprirà tutta la provincia di Piacenza, a partire dal mattino sui rilievi (attesi 15-20 centimetri) per poi estendersi fino in pianura nel corso del pomeriggio fino alla sera (attesi dai 5 ai 10 centimetri).