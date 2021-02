Nuova cittadella dello sport per Piacenza: vicino al Garilli campi da padel, beach volley e beach tennis. Il progetto è stato presentato dai promotori dell’iniziativa, Andrea Marchi e Matteo Repetti di “Pianeta Padel Bulla Arena” in via dell’Artigianato.

La nuova cittadella sorgerà nell’ex campo di allenamento del Piacenza Calcio, alle spalle della tribuna del Garilli, di proprietà del gruppo Lpr. Al suo interno vi saranno due campi da beach volley/beach tennis (le misure sono le stesse e possono quindi essere utilizzati per entrambi gli sport) al coperto e altri due, sempre da beach volley e beach tennis, per giocare al chiuso. Per quando riguarda il padel, saranno 5 i campi al coperto e altri 3 per poter giocare allo scoperto. L’obiettivo è di poter avere già pronti per giugno, ossia per la bella stagione, già a giugno. Tutto questo sorgerà su di un’area complessivamente di 10mila metri quadrati, che ospiterà anche un bar, un negozio per merchandising e attrezzature sportive per le attività da svolgersi nel centro, un ambulatorio medico e di fisioterapia, gestito dallo studio Rocca (socio al 25% del progetto, insieme a Pianeta Padel, sempre al 25%, mentre i fratelli Arici partecipano per il restante 50%), dedicato alla preparazione atletica.

La responsabile delle attività per quanto riguarda il beach volley sarà Paola Croce, ex libero della nazionale e della River Volley.

Maggiori info nella video intervista di Stefano Pancini