Nuovo regolamento dei canoni di occupazione aree pubbliche, ecco cosa cambia

Ai sensi dell’articolo 1, commi 816 e 837, della Legge n. 160/2019, dal 1° gennaio 2021 il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni sono stati sostituiti dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria; analogamente, il canone Cosap dovuto dai titolari di banchi di mercato e la conseguente Tari giornaliera sono stati sostituiti dal canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati (‘canone mercatale’).

Il Consiglio comunale di Piacenza, nella seduta dell’8 febbraio scorso, ha approvato il Regolamento per l’applicazione dei suddetti canoni, disponendo che le relative tariffe venissero approvate dalla Giunta comunale in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti. La Giunta comunale, quindi, venerdì 19 febbraio ha approvato le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e le tariffe del canone mercatale, mantenendole invariate rispetto alle tariffe precedenti. In particolare, per quanto riguarda il canone mercatale, le nuove tariffe deliberate corrispondono alla somma dell’ex canone Cosap e della Tari giornaliera dovuti per l’anno 2020 relativamente al commercio su aree pubbliche di generi alimentari, non alimentari e al mercato contadino.

Il predetto regolamento ha inoltre stabilito che il pagamento annuale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale possa avvenire entro il 31 maggio, per l’anno 2021, ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi. Per quest’anno, quindi, anche il pagamento del canone relativo ai passi carrai potrà avvenire entro il 31 maggio 2021. La società Ica, concessionaria della riscossione dei canoni in oggetto, invierà a tempo debito le istruzioni per effettuare il pagamento dei canoni annuali. Alla stessa società – con sede in via XXIV Maggio 104/A a Piacenza, tel. 0523-334749 – è possibile rivolgersi per ottenere ulteriori informazioni.