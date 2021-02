Obiettivo riscatto per Assigeco nella trasferta a Trapani

“Andiamo a Trapani molto concentrati e determinati a riscattare la sconfitta dell’andata. La squadra è in salute, veniamo da una settimana di allenamenti buoni e proficui: ho visto molta attenzione nei ragazzi e questo dobbiamo trasformarlo in energia positiva in campo”.

Così coach Stefano Salieri presenta il match dell’Assigeco Piacenza sul parquet del PalaIlio di Trapani (palla a due domenica 10 gennaio alle 12 con diretta streaming su LNP Pass). Il coach biancorossoblu entra poi nel dettaglio del match. “Sappiamo di affrontare una squadra forte e di talento, galvanizzata dal successo di Tortona e questo ci deve indurre a moltiplicare le energie e ad avere l’atteggiamento giusto per portare la partita sui nostri binari”.

Secondo Luca Cesana “Trapani è una squadra difficile da affrontare nonostante la classifica in questo momento non renda loro giustizia. Hanno giocatori esperti per la categoria e un buon contributo dai giovani. Dimostrazione ne è l’interruzione della striscia di vittorie della capolista Tortona. Dovremo fare una gara al massimo delle nostre potenzialità per portare a casa il risultato e sarà fondamentale l’impatto difensivo che avremo sin dalla palla a due. Dopo l’ultima sconfitta con Orzinuovi sicuramente entreremo con fame ed energia per tornare subito a vincere”.

Aggiornamenti in diretta su tutti i profili social di UCC Assigeco Piacenza saranno garantiti nel corso della partita. La gara sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati LNP Pass.