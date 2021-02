Obiettivo vittoria per la Gas Sales contro Allianz Milano

Terminerà domenica 7 febbraio la Regular Season per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che affronterà tra le mura amiche del PalaBanca l’Allianz Milano alle ore 19 e 30 nell’undicesima giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca (Diretta Eleven Sports).

Lo scontro tra i biancorossi e la compagine meneghina chiuderà di fatto la giornata che prenderà avvio nel pomeriggio di oggi con la sfida tra Vibo Valentia e Civitanova. Dopo i tre punti d’oro arrivati nel turno infrasettimanale con Vero Volley Monza, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è alla ricerca di un altro successo in vista della definizione della griglia play off. Ancora aperta la lotta per la quarta e la quinta piazza in classifica. Clevenot e compagni hanno tutta l’intenzione di ripetere la coriacea prestazione messa in campo in terra brianzola: una partita disputata con il giusto spirito dalla formazione allenata da coach Bernardi così come sottolinea Aaron Russell, top scorer del match: “Mercoledì mi è piaciuto come abbiamo giocato da squadra, siamo stati uniti e compatti anche nei momenti in cui le cose si stavano complicando. Siamo cresciuti soprattutto di testa, il secondo set era difficile ma abbiamo reagito molto bene e abbiamo portato a casa una vittoria molto importante” ha detto.

In vista della gara contro Milano lo schiacciatore americano sa quanto una vittoria sarebbe importante e si focalizza sull’atteggiamento con cui la squadra dovrà scendere in campo. “Affrontiamo la sfida di domenica contro Milano come se fosse una finale: è l’ultima gara di regular season e dobbiamo vincere questa partita. Vogliamo provarci fino alla fine – ribadisce – bisogna mettere in campo lo stesso atteggiamento con cui abbiamo giocato mercoledì. Giochiamo da squadra e faremo bene”.

Al PalaBanca di Piacenza arriverà una PowerVolley sulle ali dell’entusiasmo: dopo la vittoria contro Trento, i ragazzi allenati da coach Roberto Piazza si sono uniti alla corsa per un eventuale piazzamento nelle zone nobili della classifica vista play off. Oltre al match contro i biancorossi Piano e compagni hanno ancora una gara da giocare contro Ravenna. I lombardi possono contare sui colpi dell’opposto francese Patry, tra i migliori nella sfida con i trentini, sulle giocate di Ishikawa e Maar, senza dimenticare la solidità a muro data dalla coppia Piano-Kozamernik (43 e 42 muri).

STATISTICHE

PRECEDENTI: 2 (1 successo Milano, 1 successo Piacenza)

EX: Trevor Clevenot a Milano nel biennio 2018-2019, Fabio Fanuli a Milano nel 2017/18, Marco Izzo a Milano nel biennio 2018-2019, Alessandro Tondo a Milano dal 2016/17 al 2018/19

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Oleg Antonov – 5 muri vincenti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Jean Patry – 7 attacchi vincenti ai 500 (Allianz Milano).

In carriera: Michele Baranowicz – 8 punti ai 700, Trevor Clevenot – 18 attacchi vincenti ai 1500, Alberto Polo – 1 gara giocata alle 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Yuki Ishikawa – 12 punti ai 1300, Matteo Piano – 3 muri vincenti ai 600 (Allianz Milano)