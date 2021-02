Over 85 anni, il 37% non si è ancora prenotato per la vaccinazione anti covid. Lo dice il direttore sanitario dell’Ausl Guido Pedrazzini, nel fare il punto della situazione in merito all’andamento della pandemia a Piacenza.

E’ prevista una attività di sensibilizzazione, promossa di concerto con i medici di famiglia, per convincere i destinatari di questa fase della campagna vaccinale che, a partire dal primo marzo verrà estesa agli anziani di fascia d’età compresa tra gli 80 e gli 84 anni. L’obiettivo, ha ricordato Pedrazzini, è di arrivare alla più alta copertura vaccinale possibile della popolazione più fragile ed esposta al virus. Al momento 3.350 degli over 85 in provincia è già stato vaccinato, 5654 si è già prenotato.

Per quanto riguarda l’adesione del personale sanitario alla campagna vaccinale, altri 100 tra medici e operatori dell’Ausl hanno deciso di aderire, anche sulla scorta dei primi risultati di questa attività di prevenzione nelle Cra.