Palo della luce crolla nel parcheggio del supermercato, sfiorata tragedia

Palo della luce crolla in via Trivioli, nel parcheggio della Coop di via Martiri della Resistenza a Piacenza.

L’incredibile fatto è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina, sabato 13 febbraio. Si tratta del palo dell’illuminazione pubblica collocato al centro del parcheggio nel retro del supermercato.

Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza dell’area. Il palo ha urtato una macchina parcheggiata, una Opel Corsa, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sono in corso accertamenti per capire la dinamica dell’incidente. Da un primo esame, il palo risulta spezzato all’altezza del basamento (vedi foto).

IN AGGIORNAMENTO