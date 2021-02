Per la Teco Corte Auto doppio impegno nel week end contro Norbello e Castelgoffredo

Dopo gli Italiani Assoluti a Terni, con la medaglia di bronzo conquistata da Jamila Laurenti, la Teco Corte Auto si rituffa in campionato: a Cortemaggiore nel fine settimana è in programma un probante doppio impegno prima contro Norbello (sabato) e poi con il recupero del match con Castelgoffredo (domenica, ore 17).

La sfida che vedrà opposte le magiostrine alla formazione sarda sarà trasmesso in diretta streaming sul sito della Federazione (www.fitet.org): le avversarie possono contare su una squadra di ottima fattura, con le conferme di Chiara Colantoni e Camilla Aruelles e gli innesti di Kristina Nagy e Aikaterini Toliou. Un quartetto completo che sotto la guida di mister Litterio sicuramente sarà un ostacolo non semplice per le magiostrine. Altra sfida molto complicata quella contro la corazzata Castelgoffredo, che punta dritta alla riconquista del titolo. Il Corte cercherà di incamerare punti preziosi per la classifica: il successo contro Bolzano ha dato fiducia e ai campionati italiani Laurenti ha mostrato forti segnali di ripresa. Con lei le altre due giovani Barani e Roncallo insieme alla più esperta Olga Kulikova, in attesa di vedere se si riuscirà all’ultimo minuto tesserare Valentina Sabitova.

GLI ALTRI CAMPIONATI – La squadra maschile di B-2 dopo il successo sulla AON Milano andrà in quel di Bergamo con Dernini, Smasonov e Cappuccio. Esordio invece per la formazione che disputa il campionato di C1, composta da Francesco Colombi, Davide Minardi, Roberto Parma e Andrea Zaniboni.