Piace contro la Pistoiese a caccia di punti salvezza. Scazzola “Gara importante”

E’ un’altro significativo scontro in chiave salvezza quello che attende il Piacenza: domenica i biancorossi (ore 15) ospitano la Pistoiese al Garilli.

Si tratta della prima di tre partite nel giro di una settimana per la squadra di Scazzola, che mercoledì prossimo viaggerà verso Olbia per poi ritornare di nuovo al Garilli il 21 febbraio contro il Lecco. Per il Piacenza un’occasione ghiotta per tentare l’aggancio in classifica, visto che la Pistoiese, a quota 25 e appena al di sopra della zona playout, può contare un vantaggio di tre punti sui biancorossi, reduci dal pari in rimonta di fronte alla Carrarese. “Arriviamo da due buone prestazioni, chiaramente con ancora molti margini di miglioramento: era però importante fare punti per muovere la classifica – le parole di mister Scazzola alla vigilia -. Le gare che mancano sono però ancora molte, quindi penso che, a prescindere dall’avversario, dobbiamo pensare soprattutto a noi e a vivere la prossima partita senza guardare troppo lontano. In settimana abbiamo lavorato bene, con una buona intensità”.

Il tecnico dovrà far fronte all’assenza di Simonetti, squalificato, mentre sono da valutare le condizioni di Gonzi e Suljic, non al meglio per problemi fisici. Disponibile invece Cesarini, che si candida per una maglia da titolare in avanti. “Suljic e Gonzi sono in fase di valutazione – conferma Scazzola -, per il primo c’è qualche problemino in più, per il secondo penso sia una cosa risolvibile a breve; considerando però anche il turno infrasettimanale dovremo essere bravi a leggere le situazioni e non rischiare ricadute importanti”. Sul prossimo avversario: “E’ una gara molto importante in questo momento della stagione, la Pistoiese è una squadra costruita bene, con un buon mix di giocatori di categoria e giovani interessanti. Erano partiti per fare un ottimo campionato, dopo i problemi iniziali nelle ultime settimane hanno trovato una classifica migliore di quella in avvio di stagione. Ci vuole rispetto dell’avversario, ma, come dico sempre, dobbiamo guardare in casa nostra e cercare di fare la prestazione”.

All’andata i toscani si imposero per 2-1, con la rete decisiva siglata in pieno recupero da Chinellato.