Piacenza Expo riparte da Colorè, in programma dal 27 al 29 maggio

“Piacenza Expo è pronta a ripartire. Con grande entusiasmo”. Lo annuncia l’amministratore unico Giuseppe Cavalli.

“Abbiamo adottato un rigido protocollo per garantire massima sicurezza ai partecipanti e il weekend del 27-29 maggio apriamo la stagione con Colorè. La fiera del colore e dell’edilizia. Nell’ambito del Bonus 110% metteremo in campo anche un’evento collaterale dedicato a fornire massima diffusione e trasparenza di informazioni riguardanti questa opportunità di efficientamento energetico e rinnovamento antisismico” ha detto Cavalli, durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa.

“Questa fiera sarà certamente interessante non solo per gli addetti ai lavori ma anche per le persone che sono interessate a conoscere le nuove tecnologie in ambito edilizio nonché la normativa che consente di accedere a questo bonus”.