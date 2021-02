Piacenza, risoluzione consensuale con Daniello

Gabriele Daniello saluta il Piacenza: il terzino, classe 2000, ha risolto consensualmente il contratto con il club biancorosso.

Arrivato la scorsa estate, Daniello aveva trovato finora ben poco spazio. “A Gabriele – si legge in una nota della società – va il ringraziamento per l’impegno profuso per la maglia biancorossa e un augurio per il proseguo della propria carriera sportiva”.