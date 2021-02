Piacenza, saluta D’Iglio: risoluzione consensuale

Si chiude l’avventura con la maglia del Piacenza per Giuseppe D’Iglio.

Il centrocampista classe 1992, arrivato la scorsa estate, ha risolto consensualmente il contratto con il club biancorosso. Per lui si parla di un possibile trasferimento al Siena, in Serie D. “A Giuseppe – si legge in una nota del Piacenza Calcio – va il ringraziamento del club per l’impegno profuso con la maglia biancorossa ed un augurio per il proseguo della propria carriera sportiva”.