La provincia di Piacenza si illumina di giallo per Patrick Zaki, il 28enne attivista e studente dell’Università di Bologna che dall’8 febbraio del 2020 si trova in stato di detenzione preventiva in Egitto.

L’iniziativa della sezione piacentina di Amnesty International ha coinvolto 8 amministrazioni comunali della provincia, che nella serata dell’8 febbraio si sono attivate per chiedere la liberazione di Zaki illuminando palazzi e monumenti. Oltre a Palazzo Farnese, si sono così tinti di giallo la Torre del Castello Anguissola a Travo, il Monumento ai Caduti in Piazza Re Amato a Pontenure, il palazzo comunale di Bobbio, il palazzo comunale di Agazzano, il municipio di Podenzano, il Forno Comune presso la Piazzetta dei Diritti e delle Tolleranze di Cerignale e l’atrio del municipio di Gragnano Trebbiense.

“Zaki è un prigioniero di coscienza – commenta la responsabile della Sezione piacentina di Amnesty International, Lidia Gardella -: per lui, come per tanti altri ragazzi attualmente in carcere sotto il regime di Al Sisi, Amnesty International chiede a tutti di partecipare ed attivarsi”.