Pioggia di medaglie per gli esordienti della Vittorino da Feltre: a Cremona 6 ori, 3 argenti e 4 bronzi

Pioggia di medaglie per la Vittorino da Feltre a Cremona: sei medaglie d’oro, tre d’argento e quattro di bronzo.

A scendere in vasca, nei giorni scorsi, nella piscina comunale del Torrazzo gli Esordienti A (classe 2008-2009). Tre nuotatori biancorossi sono saliti per ben due volte sul primo gradino del podio: Noemi Pietrarelli, Giovanni Cornelli e Federico Pozzi. Noemi Pietrarelli ha vinto l’oro nei 100 dorso con il tempo di 1’18”,70 e nei 200 dorso con un crono di 2’49”,10, Giovanni Cornelli si è imposto, come la compagna di squadra, nei 100 dorso (1’13”,40) ed anche sulla doppia distanza in 2’42”, mentre Federico Pozzi ha vinto sia la prova dei 100 rana (1’23”,50), sia quella dei 200 rana con il tempo di 3’01”,80 staccando di oltre otto secondi la medaglia d’argento. Doppietta di bronzo, invece, per Giulia Chiappini, classificatasi al terzo posto sia nella gara dei 200 dorso (2’53”,90), sia in quella dei 200 misti con un crono di 2’53”,80.

Due medaglie anche per Paolo Subacchi che, dopo essere salite sul secondo gradino del podio nei 200 dorso (2’56”,60), ha conquistato il bronzo nella gara dei 100 dorso fer-mando il cronometro su 1’22”,40.

A completare il medagliere della Vittorino da Feltre hanno contribuito anche Marcello Beoni, secondo nei 50 stile libero con il tempo di 34”,70, Linda Teruggi, che si è infilata l’argento al collo sulla stessa distanza chiudendo in 35”,50 davanti alla compagna di squadra Alessandra Certa, che ha conquistato il bronzo con un crono di 38”,50.

In vasca nella gara di Cremona anche alcuni nuotatori della squadra biancorossa Esordienti B.