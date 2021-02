Polizia locale, dal 15 febbraio attivo nuovo presidio in piazza Cavalli

Da Lunedì 15 febbraio sarà attivato in Piazza Cavalli il presidio fisso della Polizia Locale, “per un sempre più pronto ascolto delle istanze dei cittadini in un’ottica di sinergica e proficua attività preventiva a beneficio della collettività”.

Lo rende noto la Prefettura di Piacenza, in una nota diffusa a conclusione dell’ultima riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Lo Stato c’è e gli operatori delle Forze di Polizia operano nel capoluogo e su tutto il territorio provinciale con impegno e professionalità, non disgiunta da buon senso e umanità – si legge -. Un segno tangibile sono i servizi posti in essere nell’ambito del piano coordinato di controllo del territorio, anche a supporto della Polizia Locale nelle attività di sicurezza urbana e nei controlli per il monitoraggio del rispetto delle misure anti Covid-19”.

E’ stata inoltre disposta “una ulteriore intensificazione dei servizi già attivi che interessano le zone del centro cittadino (Pubblico passeggio, galleria del COIN, portici di Piazza Cavalli e Palazzo Gotico, i Giardini di Piazza Cittadella, via XX settembre e Corso Vittorio Emanuele) e la zona di Via Roma, nonché quelli espletati nelle aree urbane della “Farnesiana” e del quartiere “PEEP”, già più volte portati all’attenzione del Comitato”.