Polizia locale in piazzetta Pescheria: “Più presenza in centro con un punto aperto sei giorni alla settimana”

Taglio del nastro per la nuova sezione della polizia locale nel cuore del centro storico di Piacenza, a pochi metri dal municipio, in piazzetta Pescheria.

Alla presenza del sindaco Patrizia Barbieri, dell’assessore Luca Zandonella e del comandante del corpo Giorgio Benvenuti è stata inaugurata la sede che resterà aperta da lunedì al sabato con specifiche funzioni di presidio del centro cittadino.

“Oggi abbiamo inaugurato questa nuova sezione – spiega il sindaco Barbieri – a cui tenevamo particolamente per aumentare la presenza fisica della polizia municipale nell’area del centro storico, ci sarà una persona sempre presente all’interno della sede. La cittadinanza e gli agenti della polizia locale devono sentirsi uniti dalla possibilità di prevezione e di controllo del territorio nel segno del dialogo, con la polizia come punto di riferimento essenziale nella quotidianità. L’attenzione di questo presidio è concentrata in questa zona, ma resta ugualmente massima in tutte le aree della città, non soltanto in centro storico”.

“Sarà un punto di informazione e di segnalazione – aggiunge l’assessore Zandonella – aperto da lunedì al sabato, alla mattina e al pomeriggio, per andare incontro alle esigenze dei cittadini e uno strumento in più per intervenire con celerità quando avvengono certi fenomeni anche con l’aiuto delle pattuglie appiedate, non appena entrerà in funzione il nucleo centro storico”.

“Più centrale di così non si poteva creare – fa notare il comandante Benvenuti – e sarà un punto dedicato quasi esclusivamente alle tematiche del centro storico, che necessita di controlli specifici e continui, vogliamo potenziale la nostra presenza non solo con questo nuovo punto, ma con la costituzione del nuovo nucleo centro storico della nostra polizia.

Oggi presentiamo anche i nuovi agenti in servizio, sono sette e altri conque arriveranno a marzo, con questi assunti potenziamo in maniera significativa l’organico della polizia locale”.

IL VIDEO DELL’INAUGURAZIONE