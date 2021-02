Potatura piante in via Aperta del Castello, divieto di sosta e di circolazione

L’amministrazione comunale comunica che, per consentire l’effettuazione di lavori di potatura delle piante, dalle ore 8 di domani, martedì 2 febbraio, alle ore 24 di venerdì 12 febbraio, secondo un cronoprogramma che prevede comunque solo due giornate di attività nel periodo indicato, in via Aperta del Castello sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei veicoli dei residenti, dimoranti e possessori di posti auto ivi ubicati i quali, secondo le fasi operative, potranno transitare per raggiungere le autorimesse di proprietà), nonché la revoca del senso unico di circolazione ad uso esclusivo dei residenti.