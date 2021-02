Premio di laurea in memoria di Cesare Betti in Cattolica. Il riconoscimento è stato istituito da Confindustria Piacenza per ricordare lo storico direttore dell’associazione, vittima del covid.

“Per onorare la memoria di Cesare Betti, da sempre convinto sostenitore dell’importanza della mobilità internazionale di studenti, di docenti a supporto dell’internazionalizzazione delle Piccole e Medie Imprese, Confindustria Piacenza ha deciso di istituire un premio di laurea riservata a laureati del corso di laurea magistrale in Global Business Management della Sede di Piacenza” spiega l’associazione. Per partecipare occorre avere conseguito il diploma di laurea nell’a.a. 2019/20 discutendo una tesi di laurea ad oggetto i nuovi paradigmi economici e sociali, la loro sostenibilità a seguito della pandemia COVID-19, con una votazione non inferiore a 105/110.

I laureati che intendono concorrere all’assegnazione del premio di laurea – del valore di circa 5mila euro – devono presentare la seguente documentazione in carta semplice, tassativamente entro il 31 maggio:

– domanda di partecipazione al concorso indirizzata al Rettore dell’Università Cattolica. La domanda dovrà contenere l’indicazione delle generalità, della data e del luogo di nascita, del domicilio, del numero di telefono, dell’indirizzo di posta elettronica e del codice fiscale, come da facsimile allegato;

– autocertificazione relativa alla laurea conseguita con relativa votazione ed autocertificazione relativa all’elenco e votazione degli esami sostenuti;

– curriculum vitae;

– copia della tesi di laurea che dovrà essere inoltrata in formato elettronico al seguente indirizzo di posta elettronica: direzione.sede-pc@unicatt.it.

La documentazione dovrà pervenire alla Direzione di Sede –Università Cattolica del Sacro Cuore –Via E. Parmense, 84 –29122 Piacenza – email: direzione.sede-pc@unicatt.it