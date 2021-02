Presidio per Elisa Pomarelli davanti al tribunale l’otto marzo

L’otto marzo, in occasione della tradizionale ricorrenza della festa della donna, si terrà un presidio davanti al tribunale di Piacenza, promosso da Non Una di Meno.

Iniziativa – in programma in mattinata dalle ore 9 – organizzata per esprimere solidarietà e sostegno a Elisa Pomarelli: in quella data infatti verrà depositata la perizia psichiatrica su Massimiliano Sebastiani, accusato di aver ucciso l’amica Elisa. “Elisa , una ragazza lesbica che ha detto no pagando con la sua stessa vita – dice il collettivo Non Una di Meno -. Noi saremo con la famiglia per dire no alla violenza che ha subito Elisa, no alla violenza di genere: no ai femminicidi e no ai lesbicidi. Elisa e la sua famiglia chiedono giustizia”.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, all’inizio del Facsal si terrà un altro presidio, con interventi di rappresentanti locali di Non Una di Meno.