Inizio di settimana con tempo instabile nel piacentino. Lunedì 8 febbraio molte nubi in pianura, con banchi di nebbia e deboli precipitazioni in particolare nelle ore mattutine e serali. Piogge sparse e forte vento sui rilievi. Cielo nuvoloso e precipitazioni sono attesi anche nelle giornate di martedì e mercoledì. Le temperature in pianura saranno comprese tra i 6 e i 12 gradi.

Nei giorni seguenti – le previsioni di Arpae – l’afflusso di correnti settentrionali relative al versante discendente di un promontorio atlantico darà luogo a condizioni di tempo stabile ma anche a una diminuzione delle temperature.