“Prossima fermata Piacenza 2022”, il Pd lancia un questionario sul futuro della città

Quali sono i principali problemi che vive Piacenza? Come vedi la Piacenza del futuro? Cosa saresti disposto a cambiare delle tue abitudini per migliorare la qualità della vita a Piacenza?

Sono alcune delle domande contenute in un questionario lanciato dal Pd in vista delle elezioni comunali fissate nel 2022. “Il questionario – spiega Annalia Reggiani, segretaria cittadina del Partito Democratico – nasce con l’idea di ascoltare tutti i cittadini a prescindere dal loro orientamento elettorale poiché l’intento è quello di sentire la voce di tutti, le osservazioni e i suggerimenti che ne usciranno saranno infatti fondamentali per capire quali sono le priorità dei cittadini”.

Il questionario potrà essere compilato (in forma anonima) a partire da sabato 13 febbraio direttamente sul sito del Partito Democratico di Piacenza – www.pdpiacenza.it – o in forma cartacea presso la sede del Partito Democratico di Via Roma 187 nei seguenti orari, martedì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Sabato 13 febbraio in Piazza Cavalli (sotto ai portici INA) dalle ore 9 alle ore 12, in occasione del lancio, verrà inoltre predisposto un banchetto dove sarà possibile compilare il questionario. Con l’occasione proseguirà anche la raccolta firme per presentare la proposta di legge popolare antifascista.