“Prossima fermata Piacenza” In 900 rispondono al questionario Pd. Sabato in piazza

Il Partito Democratico torna in piazza per la compilazione del questionario “Prossima fermata Piacenza 2022”

Sono passate solo due settimane dalla partenza del questionario “Prossima fermata Piacenza 2022” e già oltre 900 piacentini lo hanno compilato. Il Partito Democratico si dice molto soddisfatto del risultato raggiunto ma l’obiettivo è molto più ambizioso e la volontà è quella di sentire la voce – in forma completamente anonima – ancora di tanti piacentini. Per questo motivo sabato 27 febbraio in Piazza Cavalli (sotto ai portici INA) dalle ore 9 alle ore 12 verrà predisposto un secondo banchetto dove sarà possibile compilare il questionario. Con l’occasione proseguirà anche la raccolta firme per presentare la proposta di legge popolare antifascista.

Il Partito Democratico ricorda inoltre che la compilazione del questionario è sempre possibile sul sito del Partito Democratico di Piacenza – www.pdpiacenza.it – o in forma cartacea presso la sede del Partito Democratico di Via Roma 187 nei seguenti orari, martedì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.