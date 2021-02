Quali rischi sul web per i giovani? incontro per genitori con la psicologa Clara Cavallini

Quali sono i rischi più grandi per bambini e ragazzi che “navigano” in rete? Esistono minori più vulnerabili di altri? I genitori possono influenzare e proteggere i comportamenti online dei propri figli? Se sì, come?

Sono queste le domande al centro della ricerca realizzata da Clara Cavallini, dottoranda presso l’Università Cattolica di Milano e psicologa presso il centro Tice di Piacenza, che saranno affrontate il 26 febbraio (ore 18:40) in un webinar gratuito sul tema “Genitorialità e rischi online”. L’evento è aperto a tutti i genitori di giovani tra gli 11 e i 16 anni, i quali potranno seguire un breve corso sui principali rischi del web ed ottenere una consulenza sulle strategie più adeguate per proteggere i propri figli.

Chi fosse interessato a prendere parte all’evento può contattare la psicologa del Centro Tice all’indirizzo mail: clara.cavallini@centrotice.it. In seguito verrà inviato il link per partecipare all’incontro.

LA LOCANDINA DELL’INCONTRO