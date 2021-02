Quaresima nel segno della solidarietà, messa di guarigione spirituale in S. Maria di Campagna

Lunedì primo marzo alle ore 20 e 30 nel santuario di Santa Maria di Campagna a Piacenza è in programma la messa di guarigione spirituale. Sarà l’occasione per approfondire quanto indicato da papa Francesco nel suo messaggio per la Quaresima: “Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi cura di chi si trova in condizioni di sofferenza, abbandono o angoscia a causa della pandemia di Covid-19. Nel contesto di grande incertezza sul domani, ricordandoci della parola rivolta da Dio al suo Servo: ‘Non temere, perché ti ho riscattato’ (Isaia 43,1), offriamo con la nostra carità una parola di fiducia, e facciamo sentire all’altro che Dio lo ama come un figlio”.

La celebrazione, promossa dalla comunità francescana e dalla Comunità Magnificat ogni primo lunedì del mese, terminerà con un momento di adorazione eucaristica e di preghiera di intercessione e si concluderà entro le 21.35.