“Mi ricordo la telefonata del coordinatore del 118, Stefano Nani, il cui tono di voce non prometteva nulla di buono. Ho capito che quello che quello che stava accadendo nel resto del mondo era arrivato anche da noi”. Così Marilena Longinotti, coordinatore infermieristico emergenza sanitaria – medicina d’urgenza, ricorda i primissimi giorni successivi all’individuazione, il 21 febbraio 2020, del primo paziente positivo al covid a Codogno.

Nel giro di pochissimo tempo sono stati rivisti ruoli e tempi di lavoro. Longinotti, in forze come coordinatore infermieristico al Pronto Soccorso di Fiorenzuola, è stata spostata a Piacenza a supporto del 118, perché molti sanitari si erano ammalati. “Non è stato facile, ma la collaborazione dei colleghi, sia di quelli che erano sul campo, sia di quelli che erano a casa, è stata fondamentale” racconta.

“l’emergenza covid ha generato un grosso sforzo di tutte le figure dell’emergenza territoriale – aggiunge Enrico Bersani, autista soccorritore del 118 -, sicuramente all’inizio non ci aspettavamo una situazione così grande da dover gestire”.

“Noi abbiamo rappresentato la prima linea – aggiunge Stefano Nani, coordinatore del 118 – di intervento: nella casa delle famiglie, in risposta a un numero di chiamate che non era mai stato così alto. Allo stesso tempo chi gestiva e coordinava il servizio si è ammalato, mettendoci in crisi anche se si cercava di essere d’aiuto da casa. Tutti gli operatori hanno fatto del loro meglio”.

“Tutti gli operatori hanno dato una disponibilità massima, incredibile – sottolinea Enrico Cinti, infermiere del 118 di Piacenza -, molto oltre la normalità al fine di coprire i turni. Perché in molti si sono ammalati: questo ha comportato davvero uno sforzo imponente”.

“Abbiamo visto fino a 100 pazienti in attesa di ricovero – racconta -, tutti i corridoi pieni di barelle, con il rumore infernale dell’ossigeno che non dimenticheremo mai più. E soprattutto quello che ci ha colpito di più era vedere queste persone morire senza poter salutare i propri parenti. Questo è stato l’aspetto più straziante”.