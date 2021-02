Un drone con fotocamera a raggi infrarossi in grado di fornire indicazioni sullo “stato di salute” dei vigneti. E’ lo strumento di ultima generazione in dotazione del Campus Agroalimentare “Raineri-Marcora” di Piacenza, che verrà utilizzato nell’ambito del corso di specializzazione in Enotecnico, percorso post diploma di un anno dedicato ai periti agrari dell’istituto. Il velivolo e le sue caratteristiche sono state presentate alla stampa nella mattinata del 26 febbraio. “Questo strumento è stato acquistato grazie ai finanziamenti di un bando governativo per le attrezzature innovative – ha spiegato Giorgio Ziliani, vicepreside del Raineri Marcora -: il nostro istituto si è posizionato terzo a livello nazionale, ricevendo fondi per 85mila euro. Queste risorse, oltre all’acquisto del drone, sono state impiegate per realizzare una cantina ex novo e per attrezzare un laboratorio informatico dove verranno elaborati i dati raccolti dal sofisticato velivolo”.

L’incontro con i giornalisti, è stata anche l’occasione per presentare i lavori – finanziati dalla Provincia – di verniciatura, di pulizia, di sistemazione delle finiture e di preparazione delle postazioni video per la didattica a distanza svolti nelle undici palazzine del complesso Raineri Marcora dai collaboratori scolastici, su base volontaria, a partire dal maggio 2020 e in parte ancora in corso.

“Abbiamo sfruttato questo periodo di parziale lockdown, per poter sistemare e rimettere a nuovo tutti gli ambienti – ha detto Ziliani -. Importante è stata la riqualificazione dei pavimenti, la cui pulizia prima era abbastanza difficoltosa. Sto notando che anche gli studenti, vedendo gli ambienti puliti, prestano maggiore attenzione ai locali della scuola. L’intervento della Provincia, inoltre, ha portato notevoli miglioramenti, sia per l’inverno, consentendo un minor consumo di energia, che per l’estate, perché gli ambienti si mantengono più freschi, come abbiamo già potuto verificare”.

“La Provincia ha sempre dimostrato interesse per il proprio patrimonio legato all’edilizia scolastica, a cui destina tanti fondi del bilancio – ha commentato Paola Galvani, vicepresidente della Provincia di Piacenza e consigliera con delega a Istruzione e Diritto allo Studio -. Questa struttura, con 11 fabbricati, aveva tanto bisogno: per questo sono stati stanziati 210mila euro per altri interventi alla sede di Piacenza, mentre 180mila euro verranno destinati alla sede Cortemaggiore”.

Alla visita al Raineri Marcora erano presenti anche il dirigente del Servizio Edilizia scolastica, Lavori pubblici e Sicurezza ing. Stefano Pozzoli insieme all’architetto Matteo Bocchi, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Maurizio Bocedi, la dirigente scolastica dell’Istituto Tecnico Professionale ‘Raineri-Marcora’ Maria Teresa Andena e la docente Alfreda Barbieri.

VIDEO – IL DRONE CHE MONITORA LA SALUTE DEI VIGNETI AL RAINERI MARCORA