Riapre la salita alla Cupola del Guercino, il 5 febbraio è la volta invece di San Francesco

Torna l’arte a Piacenza, grazie alle indicazioni contenute nell’ultimo Dpcm per le cosiddette ‘zone gialle’.

Musei e gallerie infatti possono restare aperti durante i giorni feriali, restando chiusi nel weekend, così come possono riprendere slancio altre iniziative promosse per conoscere le bellezze del territorio. A partire da martedì 2 febbraio riapre la Salita alla cupola del Guercino, nella modalità “su prenotazione” nella fascia oraria tra le 15 e le 18. Kronos – Museo della Cattedrale, accessibile solo parzialmente per i lavori di riallestimento, rimane momentaneamente chiuso. Si torna quindi ad ammirare la bellezza degli affreschi visti da vicino, a 27 metri d’altezza, con un affascinante percorso d’ascesa tra le murature medievali della Cattedrale fatto gli accompagnatori in tutta sicurezza, nel rispetto delle normative anti-Covid19. A causa delle restrizioni imposte dal DPCM, il sabato e la domenica la salita alla cupola del Guercino sarà chiusa. Modalità di accesso contingentato. La prenotazione deve arrivare almeno 24 ore prima. Per info e prenotazioni scrivere a cattedralepiacenza@gmail.com oppure chiamare il 331.4606435.

Venerdì 5 febbraio, dalle ore 16 alle ore 19, invece riapre la salita «San Francesco dall’Alto. Con lo sguardo verso il cielo», che ha riscosso grande interesse di pubblico, sospesa dallo scattare delle misure sanitare più restrittive. Sarà dunque ancora una volta possibile percorrere un’emozionante ascesa fino ai 20 metri d’altezza dell’oculo in facciata, per ammirare Piazza Cavalli dall’alto, l’interno della chiesa visto dal rosone e la bellissima lunetta dipinta dal Marini e dal Fiamminghino. Gli ingressi sono contingentati nel pieno rispetto delle attuali norme di sicurezza e delle buone prassi: distanziamento sociale, obbligo di mascherina all’interno e all’esterno, igienizzazione mani. Per assicurare il contingentamento la prenotazione è obbligatoria all’indirizzo mail sanfrancesco.pc@gmail.com. Per informazioni chiamare il 349.5169093.