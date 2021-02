Rimossa la targa dedicata ai presidenti del consiglio comunale

Dando seguito alla proposta avanzata dal Sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri ieri durante la seduta di Consiglio comunale, si è provveduto nella mattinata del 9 febbraio alla rimozione della targa che riporta i nomi dei Presidenti dell’assemblea cittadina, posta al primo piano di Palazzo Mercanti.

Tra i nomi riportati compare infatti quello di Giuseppe Caruso, arrestato nel giugno del 2019 con l’accusa di essere affiliato alla ‘ndrangheta e di avere favorito una truffa, nella sua veste di funzionario dell’Agenzia delle Dogane, per ottenere fondi dall’Unione Europea. A conclusione del processo di primo grado “Grimilde”, Caruso è stato poi condannato a 20 anni di carcere.

“La targa sarà ora integrata con l’apposizione, accanto al suo nome – fa sapere in una nota l’amministrazione Barbieri – la dicitura già concordata nelle scorse settimane dalla Conferenza dei Capigruppo (in riferimento alla sua sospensione, ndr), indipendentemente dalla mozione in merito presentata” dalla minoranza. La targa verrà poi successivamente riposizionata.