Rissa in stazione a Fiorenzuola, 3 feriti e 3 fermati dai carabinieri

Rissa nel primo pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Fiorenzuola. Secondo le prime ricostruzioni sarebbero coinvolti sei cittadini stranieri, di origine marocchina e residenti nel Comune della Valdarda.

Di ritorno in treno da Bologna, nel gruppetto sarebbe iniziata una disputa poi esplosa in una vera e propria rissa, sedata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri di Fiorenzuola. Sul posto sono giunti anche i sanitari, con le ambulanze della Pubblica Assistenza Valdarda e della Croce Rossa di Roveleto, insieme all’autoinfermieristica del 118. Tre delle persone coinvolte nella rissa sono state trasportate all’ospedale di Piacenza, altre tre invece sono state portate in caserma per accertamenti da parte dei militari.