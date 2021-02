Ristoranti aperti alla sera in zona gialla: tra speranza e prudenza le opinioni degli esercenti di Piacenza. L’ipotesi, circolata da più parti nella giornata del 5 febbraio, si è subito scontrata con la presa di posizione del Comitato Tecnico Scientifico: “Non c’è alcun via libera alla riapertura della ristorazione nelle zone e negli orari che attualmente ne prevedono la chiusura”. Ma tanto è bastato per rilanciare il dibattito.

“Per noi è giusto aprire di sera – dice Saverio Carminio, di Amore Verace e Imperatore di Capri -, ovviamente rispettando le regole. Non vediamo l’ora di riaprire”. Di diverso avviso Carlo Giacobbi, il mitico ‘Gnasso’ de La Pireina. “E’ troppo presto per riaprire la sera – ha detto -, meglio fare le cose poco alla volta e farle bene. Parlo contro il mio interesse, ma secondo me è così”. “Aprire alla sera? Ci vuole, perché con il solo mezzogiorno non si vive, non porti a casa neanche le spese” afferma Mino Leoni, della trattoria Lupi.

“Abbiamo bisogno di lavorare, tutti quanti – commenta Giulia Porta di Sosushi -, quindi speriamo si possa tornare a tenere aperto alla sera, in sicurezza, evitando assembramenti che dovrebbero essere controllati. Ma non da noi”. Anche Giuseppe Amatruda della Bella Napoli chiede più controlli. “Se i contagi si mantengono a questi livelli, si può aprire – dice – perché nei ristoranti c’è tanta sicurezza: noi abbiamo un metro e mezzo di distanziamento”. “Ci devo far aprire per forza, altrimenti apriremo lo stesso – sbotta Vittorio Ferrari, del ristorante Da Vittorio -: noi dobbiamo lavorare, altrimenti si chiude”.

“Se questa possibilità si potesse concretizzare – dice Francesco Stentella dello Shamrock Cafè – saremmo molto contenti di poter aprire alla sera. Noi baristi abbiamo una responsabilità molto importante: quella di far rispettare le regole. Speriamo che la situazione migliori e questo virus ci lasci in pace, una volta per tutte”.